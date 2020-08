Politikeren har ordet: Demokratiet under yderligere pres i Køge

Som kommune/samfund er det vigtigt med åbenhed og transparens. Det er helt afgørende og grundlæggende forudsætninger for et demokratisk og troværdigt samfund. Derfor er det også med meget stor bekymring og beklagelse, at konstatere, at borgmesteren sammen med et flertal ønsker, at slette 75 procent af kommunens politiske dagsordener, referater samt bilag. Alt data fra før 2018 ønskes slettet for offentligheden.