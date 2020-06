Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Dansk Folkeparti med momentum i Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Dansk Folkeparti med momentum i Køge

Ugeavisen Køge - 24. juni 2020 kl. 10:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sidste uge blev der afholdt generalforsamling hos Dansk Folkeparti i Køge. En af de ting som der skulle tages stilling til var - hvem der skulle være spidskandidat for Dansk Folkeparti ved kommunevalget i 2021. Lad os løfte sløret med det samme, idet jeg blev valgt uden modkandidat og dermed stiller op til en ny periode, og selvfølgelig som Borgmesterkandidat.

Dansk Folkeparti har også været et parti med et rigtigt godt momentum siden sidste valg. Ud over at være et lille parti med 2 udvalgsformandsposter - besidder vi posten som 1. viceborgmester posten og yderligere 4 udvalgsposter, samt formandsposten i Marinaudvalget. Så sagt med andre ord, vi har fået indflydelse for alle vores stemmer. Nu er det jo sådan, at fine poster ikke gør det hele, men der skal arbejdes politisk for at nå nogle gode resultater. Jeg vil beskrive nogle af de områder hvor vi for alvor har sat vores fingeraftryk.

Min gode kollega i Byrådet og partifælle Anders Ladegaard Bork har som formand for Kultur og Idrætsområdet arbejdet meget målrettet inden for dette område. Jeg tror ikke, at når valgperioden er overstået, at der er ret mange foreninger i Køge som ikke har fået besøg af Anders eller kender til hans holdninger. Flot arbejde Anders.

På Ældre og sundhedsområdet hvor jeg er formand - startede vi i 2018 med et underskud på 26 millioner, der var årlige udgifter på 33 millioner på vikarer, og en masse ubesatte stillinger i hjemmeplejen og på plejehjemmene med mere. Her har vi i udvalget fået styr på økonomien - vi overholder vores budget og har stort set ikke udgifter på vikarer mere. Alle stillinger er besat - mindre vikarer - hvilket betyder, at vores personale kan give vores ældre og syge den bedst mulige pleje. Jeg ved også, at alt ikke kun er politikernes skyld, men det hænger sammen med ny og god ledelse, samt et fantastisk personale som virkelig har vist vejen frem - ikke mindst under denne Corona krise. Tak for det.

Vi fik i Dansk Folkeparti reddet buslinje 103 - den var sparet væk, men i budgettet for 2020 fik vi afsat de nødvendige midler til at denne busrute, som betjener mange og ældre, syge og gangbesværede. Tillykke til jer brugere, og tak fordi I råbte op i tide til at redde buslinje 103.

Køge Marina har også fået en ganske stor ansigtsløftning - vi sat fokus på udviklingen - det bliver Køge kommunes fremtidige samlingspunkt - et nyt vandrehjem er på vej - og der er spændende planer for området.

Der er selvfølgelig mange områder som ikke er nævnt - hvor vi også har været med.

Skulle der sidde en enkelt læser og tænke om Anders om jeg kunne finde på springe til et andet parti, som mange journalister ynder at spørge om - så er svaret klart Nej -Nej-Nej. Dansk Folkeparti har den rigtige politik - det har vi bevist gennem de sidste 25 år - vi har politik på alle områder som vi kan stå på mål for, vi behøver ikke at overbyde nogen andre - og sidst og ikke mindst - vi har et godt samarbejde.

Bent Sten Andersen

1.viceborgmester

Dansk Folkeparti i Køge