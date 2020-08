Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Alle Køge Kommunes ældre fortjener respekt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Alle Køge Kommunes ældre fortjener respekt

Mine bedsteforældre boede i deres sidste år i det dengang nybyggede Ølby Plejecenter og de elskede det. De elskede også deres hjemmehjælpere. Alle de søde, dygtige og professionelle damer, der kom og hjalp dem. Særligt én stod deres hjerte nært - og det var gensidigt. Faktisk så meget, at hun endte med at frasige sig at passe dem, fordi hun var bange for, ikke at kunne holde den profesionelle distance.

Det har jeg tænkt mange gange på siden. På den ene side, forstår jeg det godt. Alle ældre har krav på samme på samme profesionelle behandling og samtidig på den anden side; kan man give for meget omsorg? Jeg har ikke noget svar, men det er en svær afvejning.

Min lille fortælling om mine bedsteforældres oplevelse af at bo på Ølby Plejecenter står i skærende kontrast til den historie vi i sommerferien så om Else. Og lad mig sige det kort: sådan skal ældrepleje ikke være!

Jeg kan ikke garantere, der ikke sker fejl i ældreplejen i Køge kommune og jeg kan ikke garantere, at alt er perfekt, men jeg tror måske, vi har fat i noget af det rigtige og er startet et arbejde, der går i den rigtige retning for at sikre en god og værdig ældrepleje. Og jeg ved, at vi har dygtige dedikerede medarbejdere og ledere, som alle vil løbe solen sort for at passe godt på ældre medborgere, der har brug for hjælp.

Diskussionerne har været mange siden udsendelsen om Else, og det har ikke skortet på forslag fra alle sider om øgede tilsynsbesøg og minimumsnormeringer. Og jeg vil bare sige, at det er ikke flere skemaer, opgørelser og registreringer, vi har brug for. Det er god ledelse.

God ledelse giver dygtige medarbejdere og skaber god kultur. Dygtige medarbejdere og god kultur sikrer, at ældre borgere som Else behandles med værdighed og respekt - præcis som det skal være.

Og istedet for skemaer, opgørelser og registreringer om ditten og datten, så skal vi politikere og den øverste ledelse give ro og vise tillid til vores medarbejdere og ledere til at de kan løfte opgaverne og ansvaret. Vi skal som politkere sætte retning og prioritere pengene. Vi skal ikke glo i registreringsskemaer.

Når jeg så skriver, at jeg måske tror, vi har fat i noget af det rigtige i Køge kommune, så hænger det sammen med de tiltag, vi har gjort de seneste par år. Allerede ved starten af denne valgperiode startede Ældre- og sundhedsudvalget et stort arbejde med at skabe flere fastansættelser og bruge færre vikarer og samtidig ansætte flere ledere. Det er jeg overbevist om, er den rigtige vej at gå. Vi kender det jo fra os selv. Ville vi synes, det var fedt, når vi havde brug for hjælp til at komme på toilettet eller i bad, så var det hele tiden en ny vikar? Eller ville vi som medarbejder trives med at have en chef, der havde 99 andre medarbejdere at være chef for, at have MUS-samtaler med, at tilrettelægge arbejde med, eller tale med, om at man synes, det er for presset på arbejdspladsen for tiden? Nej vel?

Ældre i Køge skal have det godt og det vil jeg gerne være med til at sikre. Det starter med god ledelse og dygtige medarbejdere, og jeg tror på, vi er på rette vej i Køge kommune.

Borgmester Marie Stærke