Plads til 50 deltagere på ny vandrende daghøjskole

Ugeavisen Køge - 15. juli 2020 kl. 06:06 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et indblik i Køges rige historie fortalt af dygtige historiefortællere på vandreture rundt i lokalområdet.

Det er tilbuddet til deltagerne i den nye daghøjskole, som Teaterbygningen åbner til efteråret, og som primært er målrettet til pensionister.

- Vi har set på, hvordan vi kan tage det klassiske foredrag og sætte det ind i en ny ramme, hvor vi kobler det til noget bevægelse. Vi glæder os til at vandre sammen med kompentente historiefortællere og opdage nye vinkler på Køges rige historie, siger projektmedarbejder Sidse Marie Olsen fra Teaterbygningen.

Teaterbygningen står midt i en forandringsperiode, hvor den skal være mere kulturproducerende, og dette tiltag er en del af den nye profil. Det finder sted i september, og hensigten er, at det bliver en årligt tilbagevendenden begivenhed.

Den vandrende daghøjskole - De Fritgående strækker sig over tre vandringsdage rundt i Køges lange historie. Dag 1 vandres der i fortællinger om Chr. IV's Køge under overskriften Handel og Hekse og der serveres renæssancemad med afsæt i opskrifter fra Danmarks ældste kogebog fra 1616. Dag 2 handler blandt andet om andelsbevægelsen opstående og dens betydning for Køge områdets mange landbrug og gryende industri, mens dag 3 står i den kolde krigs tegn med spændende oplæg om 1950'ernes Køge.

Hver kursusdag afsluttes med fællesspisning og erindringscafé kaldet Historietimen, hvor Teaterbygningens mange kulturforbrugende børnefamilier inviteres til at deltage med håbet om berigende samvær på tværs af generationer.

Det fulde program kan ses på Teaterbygningens hjemmeside, hvor billetsalget netop er åbnet. Se mere på teaterbygningen.nu.

Støtte fra mindefond Den vandrende højskole bliver skabt med økonomisk støtte fra Foreningen af 2. april 1876's Mindefond. Foreningen af 2. april 1876 blev stiftet som en sygekasse på initiativ af en kreds af mænd i Køge. Medlemmerne betalte et ugentligt bidrag og kunne så modtage økonomisk hjælp i tilfælde af sygdom. Der blev desuden skænket legater til foreningen fra mere velaflagte borgere.

Et af de mest blivende aftryk har foreningen sat gennem den byggefond, der blev stiftet i 1892. Allerede året efter opførte man "Niels Hansens Minde" med 14 friboliger for ældre. Mod slutningen af 1900-tallet var foreningens oprindelige formål ved at være udtømt, hvorfor den i 1998 blev ændret til Foreningen af 2. april 1876's Mindefond med et lidt bredere sigte. I lighed med en række andre mindre, ældre fonde har Mindefonden nu fået tilladelse til at opløse sig selv og uddele den resterende kapital i henhold til fondens formål over en årrække.

Planlægningen af den nye daghøjskole begyndte før coronatiden, men den er kun blevet ekstra aktualiseret af den seneste tid, hvor udendørs aktiviteter står i høj kurs.

- Det er kun blevet ekstra relevant at tænke i udendørs kulturaktiviteter, og dette arrangement er nærmest som designet til en coronatid, fordi det hele foregår udendørs og med fin mulighed for at holde afstand, siger Sidse Marie Olsen.

De Fritgående har plads til 50 deltagere, og man tager alle nødvendige forholdsregler i forhold til coronasituationen.

- Alt foregår efter gældende myndighedforskrifter. Om nødvendigt deler vi holdet i to, og vi refunderer naturligvis billetten i tilfælde af aflysning, siger Sidse Marie Olsen.