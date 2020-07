- Hold da op, hvor er de smukke. Der blev min dag meget bedre, lød det fra modtageren af denne måneds buket fra da Capo & co. Foto: Henrik Førby Jensen

Pia Hvid får månedens buket fra Da Capo og Ugeavisen Køge

Pia Hvids overraskelse var tydelig, da det mandag formiddag gik op for hende, at hun var blevet valgt som modtager af Månedens Buket fra Da Capo & Co og Ugeavisen Køge.