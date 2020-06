Petanquebane indviet med klubmesterskab

Formand Mads Pedersen startede dagen med at byde velkommen og fortalte lidt om vejen mod de nye baner. han takkede især kasserer Flemming Nielsen for et enestående stykke arbejde dialog og ansøgninger til kommunen, dialog med Herfølge Boldklub, Herfølge Fitness og Herfølge Cykleklub planlægning og tegninger af anlæggelsen af banerne. Formanden takkede også medlemmerne for stor deltagelse ved arbejdet med de nye baner og takkede diverse sponsorer for blandt andet måltavler og hegn rundt om banerne samt Køge Kommune for lån af området og den økonomiske håndsrækning på 20.000 kroner.