Pension er ikke noget for »Købmandens søn«

- Jeg har gennem årene haft en del muligheder for at sælge firmaet, men det har aldrig været min hensigt, hvis børnene havde lyst til at være med. Og de har de været i en årrække nu. Det her er en god anledning til at gøre forretningsforbindelser, banken og leverandører opmærksomme på, at generationsskiftet er gennemført. Susanne og Michael ejer 90 procent af firmaet og har fået lov til at bestemme. Men heldigvis er de da kloge nok til at spørge mig til råds, hvis der er noget, de er i tvivl om. Jeg har gearet ned ved ikke at være i firmaet fredag og lørdag, men jeg er jo nok lidt af en arbejdsnarkoman. Lige så svært, det er at starte et firma op, lige så svært er det faktisk at komme ud af det igen, indrømmer fødselaren med et skævt smil.