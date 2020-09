På jagt efter vandreruter i Køge Kommune

Når man ser på Danmarkskortet, så har de fleste kommuner et meget veludbygget vandrenet, og dertil kommer flere shelterpladser og friteltningsskove til gavn for friluftslivet. Det er dermeget lidt af i Køge Kommune, men der er dog én markeret vandrerute, nemlig Køge Ås-stien der også har en enkelt shelterplads.

Men måske er der flere på vej. René Ljunggren, der er forfatter til flere bøger og artikler om friluftsliv, har sammen med Niels Rolskov og Facebook-gruppen Naturperler i Køge kommune i et stykke tid været i gang med at etablere ruteforbindelser til nabokommunernes stisystemer og Sjællandsleden. Målet er at være med til, at også Køge kommune kommer på friluftskortet, så der på Sjælland bliver et sammenhængende stinet.