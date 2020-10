Se billedserie Thomas Madsen glæder sig som et lille barn til at smage den nye øl. Her er han under arbejdet med at udvikle Red Rye´d Hand.

Ølhulens forpagter hjem fra USA med eget bryg

Ugeavisen Køge - 14. oktober 2020 kl. 06:10 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

»Red Rye'd Hand« er navnet på en helt speciel øl, som gæster i Hugo's Kælder torsdag den 22. oktober får mulighed for at smage for første gang.

Det særlige ved den amerikansk producerede IPA er, at den blandt andre er udviklet af kælderens forpagter Thomas Madsen på et »studieophold« i USA. I februar måned var han således en del af en udvalgt gruppe europæiske ølkendere på i Asheville, North Carolina.

Thomas Madsen var blandt de seks danskere på campen. På USA's største, familieejede bryggeri Sierra Nevada udviklede danskerne Red Rye´d Hand. En stor oplevelse for den entusiastiske ølkender, der netop i disse dage har forpagtet Brogades populære ølhule i 15 år.

- Som blegfed europæer går man jo rundt med store øjne sådan et sted. Det er nogle helt andre forhold end herhjemme. Bryggeriet stod færdigt i 2015 og er utroligt flot. Det ligger ude i en skov tæt på en flod. Bryggeriet har fået lavet sine egne jernbanespor fra stationen til en remise, hvor malt bliver omlastet til lastbiler. Vi var på bryggeriet hele dagen alle fem dage og gennemgik hele produktionen. Alle processerne og kvalitetskontrollen. Det var utroligt spændende. Og når vi ikke var på skolebænken, var der rigtig god mad i bryggeriets restaurant, hvor vi selvfølgelig også smagte på en masse god øl, fortæller en begejstret Thomas Madsen.

Et kig ind i fremtiden

Ashville er efter amerikanske forhold en lille by med bare 100.000 indbyggere, men ifølge Thomas Madsen med op mod hele 80 ølbarer og cirka 40 bryggerier. Et sandt mekka for øl. Og sådan vil det også gå i Danmark, mener Thomas Madsen. Minibryggerier vil vinde frem, og udviklingen er allerede godt i gang.

- Da jeg begyndte i Hugo's Kælder for 15 år, siden havde vi fire fadølshaner og 20 øl. Nu har vi 20 haner og cirka 200 øl. For mig var det som at se ind i fremtiden i USA. En helt anden måde at drikke og smage på øl. Sådan tror jeg også, det bliver i Danmark. Vi vil få langt flere ølmærker med eget bryggeri, og vi kan jo ligeså godt brygge det selv som at importere det. Eller at få rødvin transporteret hertil fra Frankrig - det er jo heller ikke godt for miljøet, pointerer Thomas Madsen med et grin.

Krydret aroma

Forpagteren får i denne uge 15 fustager af den nye øl hjem til Danmark og er meget spændt på at smage den for første gang. Om udviklingen af Red Rye´d Hand skriver Sierra Nevada:

»Holdet på Beer Camp i North Carolina har efter dybe tanker, megen spekulation og hjælp fra Sierra Nevadas "pilot" brygger fremstillet denne Red Rye IPA. Med kombinationen af norsk Honningdal Kveik-gær, Citra-, Cashmere- og Idaho Gem-humle, har de sammen med mange andre, nøje udvalgte ingredienser formået at brygge en lækker, unik og meget interessant IPA. Bryggen har en alkoholprocent på 6,4, en flot rødbrun farve, smag af de citrusagtige humle og en krydret aroma fra rugmalten«.

Navnet Red Rye'd Hand er i øvrigt en reference til en sang af den australske rockmusiker Nick Cave, som den tyske importør og arrangør af rejsen er en kæmpe fan af.

Citrus - et must

Thomas Madsens mest markante bidrag til den nye øl var citrushumlen, fortæller han.

- Vi udvalgte malten og den norske gær Honningdal Kveik i samarbejde med head brewer Scott Jennings. Han er lidt af en legende i faget og siger, at øllen tegner lovende. Den norske gær udvikler alkohol meget hurtigt og går helt amok, hvis man ikke passer på. Jeg insisterede på at få citrushumle i. Jeg sagde, »jeg vil have citrus med - ellers udvandrer jeg«, fortæller Madsen med et grin.

Nu er han altså klar til at præsentere sin kunder for den nye øl.

- Jeg glæder mig som et lille barn til smage den. Jeg kommer ned i Hugo's Kælder torsdag den 22. oktober ved 20-tiden og håber da, at der er nogen, der har lyst til at smage Red Rye'd Hand sammen med mig. Og så vil jeg selvfølgelig berette om mit livs ølrejse, lover Thomas Madsen.