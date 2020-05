Liselotte Ubbesen har åbnet Ubbely Krisecenter i Køge. Foto: Martin Rasmussen

Nyt krisecenter har fået god start i Køge

Ugeavisen Køge - 12. maj 2020

Et nyt krisecenter for voldsramte kvinder åbnede i al stilfærdighed i Køge tidligere på året i en stor, hyggeligt og hjemligt indrettet villa med dejlig, lukket have centralt i Køge.

- Vi har været meget opmærksomme på, at det skal være et hjemligt sted, så kvinderne og børnene kan få en så normal hverdag som muligt i den tid, de bor her, fortæller indehaver Liselotte Ubbesen og viser rundt i de lyse lokaler med højt til loftet, og hvor beboerne selv i høj grad har været med til at bestemme indretningen.

Hun driver i forvejen også et kvindekrisecenter i Stenløse med syv pladser. Det betyder et solidt erfaringsgrundlag i forhold til åbningen af det nye center i Køge, hvor der er seks pladser.

Liselotte Ubbesen er blandt andet oprindelig uddannet lærer og kognitiv psykoterapeut, og så er hun lidt af en social iværksætter. Udover arbejdet med voldsramte kvinder har hun blandt andet også fået fondsmidler til at etablere en effektiv løsning for tildeling af herbergspladser til hjemløse.

Senest har hun også etableret en gratis anonym rådgivning i Køge for voldsramte kvinder - under coronatiden har det været i Det Grønne Hus, og der arbejdes der på, at muligheden fortsætter et andet sted i byen.

- Men det primære for mig er krisecentrene, understreger Liselotte Ubbesen, der deler sin tid mellem centrene i Køge og Stenløse.

Ubbely Krisecenter er åbnet tæt på Køge Centrum. Det slog dørene op i januar og har fået en god start på den måde, at de er blevet taget virkelig godt imod af både offentlige instanser, sociale projekter, private personer og forretningslivet, og stedet er blevet brugt fra begyndelsen.

- Noget af det mest fantastiske er, når vi kan hjælpe kvinder og deres børn ud til et godt liv igen, i egen bolig og i trygge rammer siger Liselotte Ubbesen.

Det er altid plads

Det betyder at der løbende er udskiftning og dermed altid mulighed for at få en plads - enten hos Ubbely Krisecenter eller et andet sted.

Nogle kvinder overnatter kun en enkelt gang på krisecentret, mens andres ophold bliver noget længere.

- Det er meget individuelt, hvor længe kvinderne bor her, vi opstiller ingen begrænsninger på forhånd. Det er en individuel vurdering hver gang, fortæller indehaveren, det vigtigste handler om tryghed, sikkerhed, troen på sig selv.

- Det er en menneskeret at være tryg. Det er umenneskeligt at leve i et voldelig forhold, og det er lige så svært at forlade forholdet og bryde nogle grundlæggende mønstre og bede om hjælp. Derfor står Ubbely Krisecenter klar til at hjælpe alle kriseramte kvinder, fastslår Liselotte Ubbesen.

Beboerne på krisecentret kommer fra vidt forskellige aldersgrupper - og med forskellige baggrunde.

- De, der kommer her, er voldsramte kvinder, og vold kan være mange ting. Det er ikke kun fysisk vold men også psykisk, økonomisk, seksuel og materiel vold samt stalking. Den udløsende faktor for at søge hjælp er vidt forskellig. Nogle gange er det er kvinden selv, der søger hjælp, nogle gange er det nogle i kvindens omgangskreds, der tør spørge eller bare interessere sig for hendes situation. Det vigtigste er at søge hjælp og hjælpe andre, der måtte have behov, siger indehaveren af Ubbely Krisecenter i Køge.

Voldsramte kvinder kan kontakte Ubbely Krisecenter på tlf. 63131710. Læs mere om stedet på www.ubbelykrisecenter.dk.