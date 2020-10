Aktivitetchef Katja Jensen. Foto: Jørgen Chr.Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt initiativ fredag aften: "Jeg handler lokalt" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt initiativ fredag aften: "Jeg handler lokalt"

Ugeavisen Køge - 25. oktober 2020 kl. 09:03 Kontakt redaktionen

Overalt i Danmark har alle på den ene eller anden måde været påvirket af corona-krisen, og er det fortsat. For handelslivet i Køge var det skræk-scenariet der blev til virkelighed, da tvangslukninger og ubekendte faktorer fik flere butikker til at lukke ned, uden at vide hvad fremtiden ville bringe. Den ellers altid så menneskefyldte og livlige handelsby, blev med ét lagt øde hen og det var lige før scenariet fra western-filmene - med en flyvende halmballe over vejen - var en realitet. Køge lukkede ned.

Og dog - flere butikker kunne ikke bare lukke, da kompensationspakker ikke var gennemsigtige på daværende tidspunkt. Køge Handel og butikkerne stod sammen med at tilbyde varer og gratis levering via bestillingsportalen 'Vi elsker Køge', og byen fik en sammenholdsfølelse som ikke rigtig kan beskrives.

Langsomt åbnede samfundet så småt op igen. Torvedagene startede op, og flere og flere vovede sig udenfor. Folk kunne komme fysisk tilbage på arbejdspladserne, og butikkerne i Køge kunne igen mærke en kundestrøm.

- Køge var en af de byer som åbnede hurtigst op i Danmark, og vi er fortsat én af de byer hvor vi har stor opbakning til handelslivet fra borgerne, set i forhold til mange andre byer. Vi er på den måde blevet forskånet for alt for mange tomme butikslokaler og nedlukninger, som vi desværre ser i mange andre byer, fortæller Katja Jensen, aktivitetschef i Køge Handel.

Foråret og sommeren bød også på ekstraordinære tiltag fra Køge Handel såsom livemusik i byen og Rosé Rosé og præventive Covid-19 tiltag, som bl.a. blev finansieret via hjælpepakker fra Connect Køge og Køge Kommune. Tiltag som også har været med til at Køge som by igen skulle summe af liv, men med de restriktioner som corona nu også tillod.

Glem ikke det lokale

Efteråret er nu over os, og alle er fortsat vidne til stigende smittetal. Dagene mellem pressemøderne med nye restriktioner til erhvervslivet og privatlivet føles lidt som en venteposition - for hvad sker der næste gang?

Derfor ønsker Køge Handel nu at sætte fokus på, hvor vigtigt det er, at vi holder gang i handelslivet, uanset hvilke restriktioner vi for tiden er underlagt og hvilke nye der eventuelt måtte komme.

- Selvom Køges by-ånd fortsat lever i bedste velgående, så kan vi stadig ikke komme udenom, at vi pt. har begrænsning på, hvor mange der må være i butikkerne. At en butik nærmest kan få shitstorm, hvis spritbeholderen er blevet tom uden at en medarbejder lige har været obs, eller at vores restaurationer fortsat er pålagt at lukke klokken 22.00, siger Katja Jensen.

- Vi skal også huske på, at før corona-krisen kom, så kæmpede butikkerne i forvejen med betalingsparkeringen i byen og nethandlen, for ikke at tale om den udsatte underføring til havnens restaurationer samt belægningen i Strædet som pt. er ved at blive ændret. Og derfor mener jeg at vi som køgensere har en forpligtelse i at støtte op omkring vores handelsliv. At sikre arbejdspladser til byen, som i sidste ende kommer os alle sammen til gode. Det hele går i ring - hvis vi ikke handler lokalt, så har vi ikke butikker, arbejdspladser, et erhverv som kan støtte op om vores lokale foreninger osv, siger Katja Jensen.

Flere shoppingmuligheder

Køge Handel har derfor i samarbejde med butikkerne besluttet at sætte ekstra fokus på det at handle lokalt, ved at udvide muligheden for at handle i butikkerne. Det sker fredag den 30. oktober, hvor det vil være muligt at handle til klokken 21.00 i Køge.

- Det er vigtigt at understrege, at det ikke er en Open By Night, da vi ikke har nogen aktiviteter, events eller andet forbundet med den udvidede åbningstid, men at der udelukkende er tale om et fokus på at handle lokalt. Vi kunne godt køre en lang kampagne-periode med "handl lokalt", og vi minder da også løbende folk om vigtigheden i det. Men vi tror ikke helt på det med løftede pegefingre til kunderne. Kunderne ved godt hvad de vil have, og med det her sætter vi blot et ekstra fokus på vigtigheden i at støtte op om sin by, siger Katja Jensen og fortsætter:

- En udvidelse af shoppingmuligheden én enkelt dag er ikke det der redder butikkerne, men husker os på hvilken effekt det har IKKE at handle lokalt. Det er samtidig også en corona-venlig måde at sætte fokus på budskabet, da kunderne dermed kan sprede deres indkøbsmulighed over flere timer på dagen.

Fakta

o "Jeg handler lokalt" foregår fredag den 30. oktober, hvor shoppingmuligheden udvides til kl. 21.00

o Byen vil i forbindelse med HAPPYWEEN være oplyst med nyindkøbte lyskæder i både gadewirer, træer og ved broen i Torvebyen.