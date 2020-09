Michael Holm friede til sin kæreste Cecilie på 18. og sidste hul - det blev et stort ja.

Nyslået klubmester friede på golfbanen

Publikum fik en uventet afslutning på to spændende dage på banerne, da Vallø Golfklub i weekenden den 29.-30. august afholdt klubmesterskaber.

Først skulle spillerne dog gennem et par lange dage med skiftende vejr. Et voldsomt tordenvejr forsinkede matchen en times tid lørdag og det var svært at komme i gang igen efter den lange ventetid. De første timer småregnede det stadig lidt ind i mellem, men så kom solen frem og det gjorde de korte bukser også.