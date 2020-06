Nykredit Køge klar til sommerforvandling

Medarbejderne hos Nykredit i Køge ser frem til en forvandlet lokal afdeling efter sommerferien.

Ugeavisen Køge - 22. juni 2020 kl. 17:24 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nykredit i Køge har netop taget fat på en omfattende ombygning og nyindretning af sine lokaler ved Torvet. Målet er perfekte rammer for både kunder og medarbejdere på den anden side af sommeren, samtidig med at man lægger meget vægt på at bevare sjælen i bygningen undervejs i processen.

- Det hele får en overhaling. Vi starter nu, og så vi færdige med hele processen inden for otte uger, fortæller Nicholas Frederiksen, der er centerdirektør hos Nykredit i Køge.

Selve ombygningsprocessen begynder med den del af virksomheden, der vender ud mod Torvet, og siden arbejder håndværkerne sig ind mod baghuset, hvor en stribe nye mødelokaler skal indrettes. Medarbejderne kan på den måde arbejde i lokalerne under hele processen, selv om der bliver flyttet lidt rundt på dem undervejs.

Og medarbejdermobiliteten fortsætter også efter ombygningen, for den nye indretning betyder nemlig, at medarbejderne ikke får én fast arbejdsstation, men kan flytte sig rundt til forskellige steder. Målet er en mere varieret arbejdsdag, da arbejdspladsen bliver indrettet sådan, at medarbejderne kan flytte sig rundt mellem forskellige typer arbejdsstationer, som passer til dagens opgaver.

- Der vil være mange flere små spots til både møder, samtaler og koncentreret arbejde, fortæller Nicholas Frederiksen.

Der er otte faste medarbejdere i Nykredt i Køge, og dertil kommer en række erhverv- og private banking-medarbejdere, der tilbringer nogle dage i afdelingen og nogle andre steder.

Ildsted bliver samlingssted

Det er hensigten, at det nye koncept for indretning skal rulles ud til alle landets Nykreditafdelinger på længere sigt, men det bliver hvert sted med klar fokus på sjælen i lokalerne. Nykredit Køge sidder i hyggelige rammer ved Torvet i en bygning, der har fritlagte bjælker i loftet og et gammelt ildsted, som nu bliver brugt aktivt i forbindelse med den nye indretning.

- Det bliver bragt til live som et samlingspunkt i lokalerne, hvor man kan sætte sig med kunder eller kolleger, fortæller centerdirektøren, der også fortæller om en række støjdæmpende foranstaltninger - blandt andet i form af lyddæmpende møbler og akustikpaneler.

Nykredit Køge indretter også et lille loungeområde med kaffebar og sofaer, hvilket giver et hyggeligt miljø og kan bruges til arrangementer.

- Jeg glæder mig virkelig til at kunne invitere kunderne inden for i de nye rammer - for eksempel til et morgenmøde med morgenbrød og et relevant oplæg, siger Nicholas Frederiksen.

En anden del af den nye indretning er en gang til de nye mødelokaler, som bliver udstyret med et enormt panoramaview over Køge Torv, og det er bare ét af flere Køgemotiver, der finder vej til banken fremover.

- Vi trækker på den måde byen ind i de nye lokaler - vi vil meget gerne vise, at vi virkelig vil Køge Centrum, siger centerdirektøren.