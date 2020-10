Nye indehavere i Computer-Hjælp

Begge har solid erfaring gennem års ansættelse i Computer-Hjælp, og de ser frem til at byde gamle og nye kunder velkommen, efter forretningen har haft en lidt omtumlet tilværelse i begyndelsen af 2020. Computer-Hjælp lukkede således ned i begyndelsen af året, og efter nogle uger overtog virksomheden Mobiletech driften af den.

- Men så kom corona, og så begyndte de at lede efter nye ejere, og så kom jeg og Joakim ind i billedet, fortæller Oliver Petersen.

- Vi har effektiviseret driften og kan se, at kundetallene allerede er på vej op igen, tilføjer han.

Computer-Hjælp åbnede oprindelig i juni 2017 og ligger stadig i samme lokaler ud til Ivar Huitfeldtsvej - lige ved parkeringshuset og over for stationen. Forretningen beskæftiger sig primært, som navnet antyder, med reparationer af bærbare computere, lige som man i øvrigt kan købe en brugt computer i forretningen. Man tilbyder også reparation af iPhones og går med overvejelser om at udvide tilbuddet til iPads og andre mærker.