Nybolig Køge giver gavekort for 130.000 kroner

I forbindelse med ejendomsmæglerens flytning fra Torvet til nyindrettede lokaler i Torvebyen lige ned til Køge Å stod indehaverne Jane Daugaard Lind og Jesper Persson klar med et stærkt tilbud til kunderne: Alle der sætter sin bolig til salg hos Nybolig Køge i løbet af august og september får et gavekort på 5000 kroner til Køge Handels butikker.

- Vi synes jo, det er fantastisk, at de har valgt at gøre det. Det viser et kæmpe lokalt engagement, at de støtter op om de lokale butikker på den måde. Det er såde noget, der kommer deres boligsælgere og byens butikker til gode, siger aktivitetschef Katja Jensen fra Køge Handel.