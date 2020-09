Skyggevejleder Sine Lykke har åbnet praksis i gården bag Vestergade 10 i Køge. Foto: Martin Rasmussen

Ny vejleder: Skyggerne skal frem i lyset

Ugeavisen Køge - 10. september 2020 Af Martin Rasmussen

- Det var i sommeren 2018, jeg fandt kærligheden til mig selv.

Sådan fortæller Sine Lykke med et smil om det intensive weekendforløb for et par år siden, som vendte hendes liv på hovedet efter en livslang kamp for et bedre selvværd - og for ikke at være tynget af de skygger, der prægede hendes liv.

Workshoppen havde titlen 'The Shadow Process', og for hende blev det kulminationen på et forløb med en 'skyggecoach', der har hjulpet hende til at acceptere og holde af alle sider af sig selv. Hun har livet igennem kæmpet med lavt selvværd, men skyggevejledning blev altså hendes vej ud af mørket og ind i hendes lys, og derefter lå det lige for for hende at prøve at hjælpe andre i samme situation. Derfor uddannede hun sig siden til skyggevejleder, og nu har hun åbnet en ny praksis i Vestergade i Køge, hvor hun slog dørene op i sidste uge.

Skyggevejledning er i vidt omfang beslægtet med coaching, forklarer hun. Folk kommer til hende med en bestemt problemstilling, og så kigger de på, hvad der forhindrer personen i at nå sine mål. Ifølge Sine Lykke gør skyggearbejdet, at det for den enkelte bliver langt mere konkret, hvad der står i vejen. Skygger er alt det, vi ikke vil være - for eksempel dum, grim, uelskelig, arrogant, egoistisk, vidunderlig, doven, dygtig, sexet, sjov, klog, højtråbende, stille, indadvendt, larmende eller doven.

- Skygger er sider af os selv, som vi ikke vil være ved. Skygger er sider af os selv, egenskaber, karaktertræk som vi skammer os over, og som vi gør alt for, at ingen opdager - ofte helt ubevidst. Du gemmer dine skygger væk, da du er bange for, at du bliver afvist og ikke længere kan være elsket og accepteret af mennesker omkring dig. Dine skygger spænder ben for dig. De er i vejen for, at du kan mærke dig selv, hvem du er, hvad der er dine behov, dine drømme og ønsker, forklarer Sine Lykke.

- Min store passion er at hjælpe og støtte andre til at stå stærkere i dem selv, få langt større selvfølelse og selvværd og dermed få mulighed for at nå deres potentialer, siger hun.

Mange usunde relationer Ofte ligger roden til problemerne helt tilbage i barndommen, fortæller hun.

- Jeg er selv vokset op i et utrygt hjem, hvor mine forældre ikke altid huskede at passe på mig. Jeg har i min opvækst altid været meget stille og pleasende - meget forsigtig og haft lavt selvværd. Dette fulgte mig op i mine ungdoms- og voksne år, hvor jeg udadtil har været udadvendt, social, stærk, altid haft mange venner og veninder, været modig og selvsikker. Men følelsen indeni var en anden. Der følte jeg mig uelskelig, forkert, alene, uduelig og ensom, siger Sine Lykke, der selv gennem årene gentagende gange har prøvet forskellig former for terapi.

- Privat har jeg haft mange usunde relationer og har haft svært ved at sige fra og vælge mig selv til. Jeg har været i forhold med mænd, der ikke formåede at vise, at de elskede mig, fordi de ikke kunne elske eller acceptere sig selv. Der blev jeg gang på gang bekræftet i min egen historie, min skygge, at være uelskelig - og jeg mistede derved mere og mere troen på mig selv og mit værd, fortæller hun.

Vendepunktet kom ifølge Sine Lykke, da hun begyndte at arbejde med en skyggecoach.

- Da blev problemerne meget konkrete for mig, og det gjorde en stor forskel, fortæller hun om sin udvikling, og netop hendes personlige erfaring er vigtig for hende i hendes arbejde, forklarer hun.

- Jeg har selv stået i mørket og gået vejen ud i mit lys. Det har ikke været nemt, men hele arbejdet værd og jeg står nu stærkere end jeg nogensinde har gjort, langt mere glad og fyldt med power. Det ønsker jeg for andre, siger Sine Lykke.

Problemet med skyggerne - Vores skygger er med til, at vi bliver i relationer der er dårlige for os, at vi "nøjes med" og bilder os selv ind, at vi ikke er mere værd, mener hun.

- For at undgå at andre ser vores skyggesider, danner vi ubevidst igennem vores liv adfærdsmønstre, som skjuler dem. Disse ubevidste adfærdsmønstre er med til, at vi spænder ben for os selv. De er ofte skyld i, at vi ikke har det liv, vi egentlig går og drømmer om og har fortjent. At vi gang på gang ser os selv i for eksempel arbejdsmæssige eller kærlighedsrelationer, hvor vi ikke har det godt. Hvor vi går på kompromis med egne behov og værdier og ikke får sagt til og fra. Det kan også være relationer, hvor vi ser os selv i positioner, vi egentlig ikke bryder os om; for eksempel som hende den stille, den sure, den ligeglade, den jaloux eller den megasjove. For at bryde ud af de relationer der ikke er gode for dig, så er du nødt til, at blive bevidst om dine skygger og arbejde med dem, siger Sine Lykke.

Sine Lykke er oprindelig uddannet som socialpædagog og arbejder som pædagogisk udviklingskoordinator i Valby. Hun er netop flyttet fra Frederiksberg til Strøby Egede, og mens hun begynder på deltid i Vestergade, så er det hensigten på længere sigt at arbejde på fuld tid med skyggevejledning i form af både en-til-en sessioner, foredrag og workshops.

Hun har lejet sig ind i Tville Tvillings lokaler i hyggelige rammer bag Vestergade 10, hvor hun holder en introaften 29. september med overskriften: "Hvad er skyggesider, og hvorfor er de så vigtige at opdage. Desuden er der workshops på vej.

Læs mere på hendes hjemmeside på adressen sinelykke.dk.