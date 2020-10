Send til din ven. X Artiklen: Ny udstilling: Kunsten at bære briller Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny udstilling: Kunsten at bære briller

Ugeavisen Køge - 08. oktober 2020 kl. 18:07 Kontakt redaktionen

Køgekunstneren Jimmy Kessler udstiller et udvalg af sine malerier i brilleforretningen Koss & Krasnik i Brogade i den kommende tid.

- Som alle andre, der får brug for briller, fik jeg på et tidspunkt lavet en synstest. Men derefter blev det svært, syntes jeg. Jeg skulle finde et par briller, men mit udseende ændrede sig markant, og det var altså vildt underligt, når man ikke havde set sig selv med briller før, fortæller Jimmy Kessler, der fik hjælp opgaven.

- Jeg fik selvfølgelig alle de råd og den vejledning, som jeg havde brug for, og i dag er det helt naturligt for mig at bære briller, smiler han.

- Selv om at det nu er et par år siden, er oplevelsen er alligevel blevet hængende lidt i mig, og som udøvende kunstner har det været svært for mig ikke at fortolke på min lille brilleforskrækkelse. Det er blevet til nogle portrætmalerier over temaet: 'Kunsten at bære briller', fortæller Jimmy Kessler, som nu udstiller malerierne hos Koss & Krasnik, hvor udstillingen kan ses fra onsdag 7. oktober til og med lørdag 7. november.