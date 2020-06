Peter Kilmose oplever Køge Lille Skole som meget veldrevet og lægger ikke op til revolution - tværtimod. Foto: Henrik Førby Jensen

Ny skoleleder: - Det skal være sjovt at gå i skole

Ugeavisen Køge - 20. juni 2020 kl. 12:38 Af Henrik Førby Jensen

Børenene tumler rundt på de udendørs arealer omkring Køge Lille Skole og lukker man øjnene hører man lyden af bekymringsfrie råb, hoppende bolde og knasende hjul under den vogn, som den ene skolekammerat skubber den anden rundt i. Solen skinner fra en næsten skyfri himmel og skolens nye leder møder Deres Udsendte med et imødekommende, klart blik og kridhvid skjorte.

Han er netop returneret fra en længere bilrejse til grækenland. Efter en årrække som skoleleder i Gentofte Kommune valgte han for et års tid siden at tage sig et sabbatår og har blandt andet brugt tiden til at tage en uddannelse som buisness coach. Turen til Grækenland var en del af uddannelsesforløbet og den 53-årige Kilmose valgte at køre ned til uddannelsestedet gennem Balkan, mens hjemturen gik gennem Italien.

Det hele menneske

En måde at gribe tingene an som også stemmer fint overens med hans syn på en god skolegang, der på en og samme tid favner det snævert faglige og det alment dannnende.

- Vi skal være fagligt ambitiøse, men vi skal sandelig også uddanne børnene til at få et godt liv. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi har lejrskole for alle årgange. Det giver noget både rent fagligt og socialt. Køge Lille Skole har nogle værdier omkring det hele menneske. Vi skal have de kreative sider frem og der er et stærkt fællesskab her på skolen. Alle kender alle og alle relaterer til alle, oplever Peter Kilmose.

Han har kun været leder for Køge Lille Skole siden 1. juni, men har siden første dag oplevet, at skolens elever og lærere har taget mere end almindeligt godt imod ham.

- Den anden dag havde jeg glemt at sige godmorgen til en klasse - så kom de og hentede mig dagen efter, fortæller han med et stort smil.

Ingen revolution

Den nye skoleleder oplever Køge Lille Skole som meget veldrevet og ser det som sin opgave at fortsætte den positive måede at tænke og drive skole på. Køge Lille Skole har 220 elever fra 1. til 9. klasse samt børnehaveklasse. Der vil fortsat være fokus på at omsætte store, bæredygtige tanker til konkret og kreativ undervisning - ofte i undervisningsforløb på tværs af årgangene.

- Køge Lille Skole er ikke et sted, der har brug for en revolution. Vi har salgbar vare. Det er en totalt velfungerende skole, pointerer Peter Kilmose og fortsætter omkring skolens værdier:

- Hele bæredygtighedstanken og FN's klimamål passer rigtig godt ind i skolens værdimål. Når vi kigger på fremtiden med verdensmål-øjne, hvordan ser den fremtid så ud? Det blik vil jeg gerne have, at skolen har. Det er et faktum, at vi har skabt en verden med skæv fordeling af ressourcerne og at vi ikke kan blive ved med at forbruge som hidtil. Det kan ikke fortsætte. Det må handle om at forandre på en bæredygtig måde - at finde nye måeder at gøre tingene på, mener Peter Kilmose.

Det skal være sjovt

Spørger man ham, hvad han gerne vil være kendt for som skoleleder, lægger han svaret væk fra sin egen person. Fokus er på kerneopgaven: Børenens trivsel og læring.

- Skolen skal gøre noget godt for børnene. Det er et godt spørgsmål at stille sig selv: "Det, vi gør lige nu - gør det noget godt for børnene?" Og så skal det være sjovt at gå i skole.