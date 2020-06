Ny præsident på plads i Køge Nord Rotary Klub

Bo Schoppe afleverer en klub i topform med mere end 50 medlemmer. I sin beretning lagde præsidenten vægt på, at Køge Nord Rotary Klub i den forløbne år har uddelt langt over 100.000 kroner til velgørenhed. Pengene er givet til både lokale, nationale og internationale projekter. Midlerne er tilvejebragt af medlemmer i et samarbejde med Rotary Danmarks Hjælpefond og lokale virksomheder - særligt skal fremhæves Kagens Dag/Hammershus Bageri og CP Kelco i Ll. Skensved.