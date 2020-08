Se billedserie Kirsten og David Wilby har været på træningskursus hos den danske importører af Cryo 21 maskinen og vil løbende opgradere deres viden og udvide spektret af specielle behandlinger.

Send til din ven. X Artiklen: Ny klinik kryo-behandler klientens fedt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny klinik kryo-behandler klientens fedt

Ugeavisen Køge - 20. august 2020 kl. 08:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midtsjælland har fået sin egen nye Kryoterapi klinik: Klinik Agápi ejet og drevet af ægteparret Kirsten og David Wilby. Klinikken skulle egentlig have åbnet den 1. april i år, men Corona krisen ramte Danmark og forsinkede åbningen. Det gav ægteparret mulighed for at renovere et stort og lyst lokale til klinikken i annekset bag deres hus på Turøvej 3A i Vollerslev, oplyser parret i en pressemeddelelse.

- Kryoterapi er en forholdsvis ny behandlingsform og derfor ret ukendt i Danmark. Kort fortalt er det en ikke-invasiv og skånsom kosmetisk behandling. Den kan sammenlignes med fedtsugning - dog uden kirurgisk indgreb med tilhørende bedøvelse og muligheden for komplikationer. Kryo er det græske ord for kulde og i kryoterapi tæmmes kulden og ved hjælpe af en kulde sonde, som bruges til at ændre fedtcellernes sammensætning, så kroppen nemmere kan nedbryde og fjerne dem og til at opstramme huden og regenerere dens glathed og elasticitet. Hver behandling indledes og afsluttes med måling og/eller fotografering af området, der skal behandles. Virkning kan ses og måles med det samme, og ved en fedtreducerende behandling vil virkningen fortsætte over de følgende 14 dage, lover pressemeddelelsen.

Kirsten og David wilby fortæller, at deres første klient har tabt 17 centimeter fordelt på tre målepunkter rundt om livet i et forløb på fem behandlinger. Klienten er meget glad for resultatet og vælger at fortsætte med fedtreduktion af hofteområdet.

Da teknologien er forholdsvis ukendt i Danmark, vil Klinik Agápi vil gerne invitere til en informations- og demonstrationsaften af kryoterapi og Cryo 21 maskinen, som de bruger til behandlingen. Den gratis Demonstrationen vil foregå i i August måned, oplyser indehaverne.

Både Kirsten og David Wilby har været på træningskursus hos den danske importører af Cryo 21 maskinen og vil løbende opgradere deres viden og udvide spektret af specielle behandlinger. Kryoterapi har nemlig også viste sig virksom mod blandt andet alopecia, ældnings rynker, misfarvning af huden og sportsskader, så mulighederne er mange.

- I disse Corona tider er hygiejne og et sundt, smittefri miljø i højsædet, Derfor har en del af renoveringen været at behandle klinikken med den danske firma ACT.Globals Premium Purity løsning, der belægger samtlige overflader med et langtidsvirkende aktivt anti-bakterielt lag, der drastisk reducerer kontaktsmitte mulighederne i op til et år. KVi bruger naturligvis mundbind og gummihandsker under behandlinger og desinficerer alle berøringsoverflader forud for hver behandling, oplyser parret.