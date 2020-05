Tahir Özcan har overtaget restauranten Ankerstedet på Køge Marina. Foto: Martin Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Ny indehaver åbner på Køge Marina Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny indehaver åbner på Køge Marina

Ugeavisen Køge - 23. maj 2020 kl. 06:47 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solen skinnede over Køge Marina fredag, så der var fine muligheder for at nyde udsigten over bådene i havnen fra Restaurant Ankerstedets terrasse, da restaurantens nye ejer holdt reception.

- Jeg har selv besøgt restauranten tidligere, og jeg kunne godt lide både stedet og udsigten, så da jeg så, at den stod til salg, så skyndte jeg mig at kontakte ejeren, fortæller Tahir Özcan, der overtog Ankerstedet på Bådehavnen 8 den 1. april og har brugt tiden siden da på at få alle tilladelser på plads og forberede åbningen i tide til sommersæsonen. Han beholder navnet Ankerstedet, og menukortet vil også være genkendeligt for stedets faste kunder.

- Planen er at vi beholder de traditionelle danske retter inklusiv smørrebrød, som stedet er kendt for, og så har vi også udvidet menukortet med nogle nye retter. For eksempel vil der være flere salater, sandwich og kødretter på menukortet end tidligere. Og så må vi se, hvad gæsterne efterspørger, siger indehaveren, der altså er modtagelig over for forslag til tilføjelser til menukortet fra stedets gæster.

God erfaring

Han har tidligere drevet flere restauranter og også selskabslokaler - blandt andet i København, Nærum og Rørvig - så han har gode erfaringer at trække på i forhold til overtagelsen og driften af Ankerstedet.

- Jeg har blandt andet drevet sommerrestaurant i Rørvig og Café Solskin i Rønne på Bornholm, fortæller Tahir Özcan, der ser frem til igen at stå med ansvaret som indehaver af sin egen restaurant.

- Det er lige som at gå i skole. Man kan til tider være træt af alle lektierne, men når man er gået ud af skolen, så begynder man alligevel at savne det, smiler han.

Køkkenet på Ankerstedet er åbent alle dage klokken 11-21, og der er desuden åbent for selskaber. Der er op til 60 siddepladser inden for og omkring det samme antal på den store terrasse ud til selve havnen.