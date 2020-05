Ny forretning: Bornholmske lækkerier i Brogade

Lørdag 6. juni klokken 10 slår Vibeke og Kim Hansen dørene op til deres nye Kjærstrup-butik på Brogade 18A. Kjærstrup er en familieejet bornholmsk virksomhed med mere end 20 års erfaring i kvalitetschokolade og is, og kombinationen af Kjærstrups fyldte chokolader og håndlavede flødeboller, god is fra Bornholms Ismejeri og en række andre bornholmske specialiteter bliver omdrejningspunktet i den nye butik på Brogade 18A.

- Vi er selv fra Køge, og vi ved at køgenserne har rigtig god smag. Vi vil gerne forkæle køgenserne med bornholmsk gourmet i form af chokolade, flødeboller, is, drikkevarer og andre bornholmske fristelser, fortæller Vibeke Hansen, der ejer Kjærstrup Køge.

Netop det bornholmske var afgørende, da Vibeke og Kim valgte Kjærstrup til at opfylde den mangeårige drøm om at blive selvstændig.

- Når man tænker på Bornholm, frembringer det for de fleste gode ferieminder, og det er netop den hyggelige feriestemning, vi gerne vil bringe ind i vores Kjærstrup butik. Vores kunder skal træde ind i et lille stykke af Bornholm på Brogade, siger Vibeke Hansen.

Også forbindelsen mellem Køge og Bornholm er vigtig. Vibeke og Kim stiftede for første gang bekendtskab med Kjærstrup på Bornholmerdagen under Køge Festuge, og de ved, at mange køgensere har et nært forhold til øen i Østersøen.