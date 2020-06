Ny badebro bliver solgt på folkeaktier

Det kommer til at koste i omegnen af 250.000 kroner at etablere en ny badebro ved Ølsemagle Revle, og det skal finansieres gennem salg af folkeaktier.

Sådan lyder i hvert fald planen hos foreningen Kulturfuglen, som har taget initiativ til denne forbedring for de badende i området, og som nu har fået kommunens tilladelse til at etablere badebroen.

- Det bliver ikke bare et almindeligt doneringsprojekt, som vi beder jer alle om at være med i. Det skal være vores fælles badebro, som er åben for alle og den er skabt til borgerne i Køge Nord, lyder det fra foreningen, som har sat deadline for indsamlingen til 31. december i år men i praksis håber at kunne rejse pengene væsentligt hurtigere.