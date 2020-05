Nu åbnes der igen mulighed for besøg på plejecentrene i Køge Kommune.

Nu kan plejehjemsbeboere i Køge Kommune igen få besøg

Ugeavisen Køge - 13. maj 2020

Altanmøder, kærlige beskeder skrevet med tusch på vinduet, videoopkald eller snak på telefonen. Sådan har møderne og samtalerne mellem de ældre på plejehjem og deres pårørende været siden midt i marts, hvor corona-krisen satte en stopper for besøg.

Kun i helt særlige og kritiske situationer har de nærmeste pårørende kunne få adgang. Men nu er der godt nyt til alle beboere på Køge Kommunes plejecentre og deres familie og venner. Fra denne uge er det nemlig igen muligt at mødes fysisk med god afstand - to meter - og under åben himmel i haven eller på terrassen.

Besøget skal være aftalt med plejecenteret på forhånd, så det sikres, at der er plads til alle uden at for mange forsamles. Man må komme op til to personer ad gangen, og der er afsat 30 min per besøg. På den måde kan plejecentret sikre de fornødne forholdsregler før, under og efter hvert besøg:

- Det er så dejligt, at vi med en stor indsats fra personalet er blevet klar til at åbne for de besøg, som både de ældre og deres nærmeste i den grad har savnet. Vi har i den sidste uge ventet på en vejledning fra Sundhedsstyrelsen, og nu er den heldigvis kommet, siger formand for Ældre- og Sundhedsudvalget, Bent Sten Andersen og tilføjer:

- Det nærvær, som et fysisk møde kan give os, er uerstatteligt. Jeg har løbende været i kontakt med pårørende, som har været kede af ikke at kunne komme på besøg hos deres ældre. Så vi glæder os meget til igen at byde familierne velkommen på besøg på en god og sikker måde.

Som besøgende skal man være med til at beskytte både ens egen pårørende og de andre beboere mod smitte. Derfor må man ikke komme på besøg, hvis man har symptomer på sygdom, som kan være alt fra forkølelse, ondt i halsen og alment ubehag til muskelsmerter, tør hoste og feber. Man skal have været uden symptomer i 48 timer enden besøget.

Under besøget er det vigtigt, at man følger personalets anvisninger nøje i forhold til fx hvilken indgang, man skal bruge, og hvilken rute man skal gå, for at komme hen til det område, hvor besøget skal foregå.

Der bliver åbnet for besøg på Køge Kommunes plejecentre i denne uge - forventningen er, at alle ni plejecentre samt døgnrehabiliteringsafsnittet er klar til de første besøg senest fredag. Så pårørende kan allerede nu kontakte deres respektive plejecentre for at få nærmere besked og aftale et møde.

Der arbejdes i øjeblikket på at opstille pavilloner på de steder, hvor det giver god mening i forhold til de udendørs besøg.