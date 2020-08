Nu er hæderkronet restaurant blevet solgt

Se billedserie Claus Philipsen har efter et tumultarisk år solgt Skipperkroens lokaler på Havnen. Foto: Jesper From Foto: FROM

Ugeavisen Køge - 21. august 2020 kl. 19:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lidt over et år efter den bratte lukning sidste sommer er der nu igen udsigt til, at der kommer lys i vinduerne og gang i køkkenet igen i Skipperkroen på Køge Havn.

Den hæderkronede gamle restaurant har stået tom i et års tid, men nu er det lykkes den tidligere restauratør og indehaver af bygningen, Claus Philipsen, at finde en køber, der overtager lokalerne 1. september, og som forventer at kunne genåbne Skipperkroen hen mod slutningen af året.

- Det er lidt vemodigt, for det er jo mit hjertebarn. Men det bliver en spændende ny epoke for Skipperkroen, og det bliver dejligt at se nyt liv i lokalerne, siger Claus Philipsen.

Den 75-årige tidligere restauratør startede i branchen i 1960 og drev Skipperkroen fra 1992 og frem til 2015, da en ny restauratør overtog driften af den gamle kro og drev den frem til 10. juli sidste år, da kroen pludselig lukkede og tømte lokalerne.

- Der er intet - siger intet - tilbage i lokalerne, der gennem rigtigt mange år har oset af en unik maritim stemning, sagde en ærgerlig Claus Philipsen dengang.

- Jeg er ærgerlig over, at vi skulle igennem forløbet det seneste år. Hvis jeg havde vidst, vi vi skulle gennem sådan en turbulent tid, så havde jeg aldrig trukket mig ud af kroen - så havde jeg fundet en bestyrer i stedet, siger den tidligere restauratør.

Skipperkroen som i gamle dage

Det seneste års tid har han både haft kroen til salg og selv haft seriøse overvejelser om at genåbne den selv, men nu er der altså fundet en køber, som ifølge Claus Philipsen vil genåbne Skipperkroen som i gamle dage med god gammeldags dansk mad.

- Køberen er restauratøruddannet og vil åbne en rigtig lækker skipperkro, fortæller Claus Philipsen, der forklarer, at efteråret ifølge planen skal bruges til ombygningen og indretning af kroens lokaler, så den står klar til at åbne til julefrokosterne sidst på året.

Ifølge Claus Philipsen omfatter planerne blandt andet, at der skal bygges et nyt køkken ud til gården, mens Skipperkroens førstesal skal indrettes til at kunne rumme omkring 50 gæster, hvilket vil øge kroens kapacitet markant.

Imens ser han selv nu frem til i stedet at kunne dedikere al sin tid til sit arbejde i Kjøge Mini-By og i Galleri Bødkergaarden.