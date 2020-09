Se billedserie Der er igen arrangeret croquistegning på KØS museum i Køge.

Nøgenmodeller på loftet

Ugeavisen Køge - 21. september 2020

En fantastisk mulighed for alle kreative, der gerne vil styrke deres iagttagelsesevne og ikke mindst deres tegne- og malefærdigheder, lyder det i en omtale fra LOF Køge. Det handler om tegning efter nøgenmodel.

Fra tirsdag den 29. september kan du således tegne efter nøgenmodel i de inspirerende omgivelser i Gobelinsalen på kunstmuseet KØS i Køge.

LOF Køge peger på, at det også er en rigtig god chance for unge, der søger ind på en kunstnerisk uddannelse som for eksempel designskole, arkitektskole eller lignende. Eller for folk, der bare gerne vil blive bedre til at tegne, male og iagttage.

Croquistegning er i følge foreningen nærmest et 'must', hvis man gerne vil styrke sin evne til at se, og tegne dét man faktisk ser, og ikke det, man tror man ser. Underviser er kunstneren Klaus Seyffart.

På kurset vil deltagerne lære at lave skitser på 1-2 minutter samt langsommere stillinger på 5, 10 og 20 minutter. Der bliver også gået mere i dybden med de udfordringer, der er ved at tegne mennesker. Kurser giver lejlighed til at tegne både øvede og professionelle modeller af begge køn og i flere aldre.

Kurset er for kreative kunstudøvere på alle niveauer, såvel nybegyndere, øvede og semiprofessionelle, og selve undervisningen sker individuelt i samtale med den enkelte kursist.

Kurset i croquis starter tirsdag den 29. september og kører 8 tirsdage fra kl. 16.45-19.30. Tilmelding foregår på www.lof.dk/koege..