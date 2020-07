Bevoksningen over stien danner en grøn tunnel på Niels Rolskovs vej mod forbindelsen til Ringsteds stier vest for Dyndet.

Naturperler i Køge: Skov, vandrestier og badesø

Badesøen Dyndet er et yndet udflugtsmål i den vestlige del af Køge Kommune, men før vi når dertil, så skal vi lige et smut helt op i det nordvestlige hjørne af vores smukke kommune i løbet af vores rundtur til Køge Kommunes naturperler i selskab med byrådsmedlem og naturentusiast Niels Rolskov.

Lige på kanten af Lejre Kommune ligger nemlig en af indgangene til Stubberup Storskov. Hvis du er i bil, kan den stilles ved Stubberupvej. Her tager vi forbi på anbefaling fra Facebookgruppen 'Naturperler i Køge Kommune', og steder skuffer bestemt ikke. Det byder både på et stort skovområde og søer, der spejler skoven perfekt på en varm og vindstille dag som denne.

Herfra kører vi videre sydpå til badesøen Dyndet syd for Borup. Søen ligger i den sydvestlige del af kommunen, og VisitKøge beskriver det som et moseområde, der i dag er rigt på plante- og dyreliv, og som lokker med gode oplevelser for både vandrere og badegæster i løbet af sommeren.

Områdets stier blev forbundet med stisystemet i Ringsted Kommune for nylig, så udover en dejlig badetur i Dyndet er der altså også mulighed for at bruge stedet som udgangspunkt for en længere vandretur.