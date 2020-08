Se billedserie En spejderplads i en lysning er fin til et pitstop med mad og drikke ved Rødbylund.

Naturperler i Køge: Fuglesang og eventyrlig skovmagi

Ugeavisen Køge - 03. august 2020 kl. 18:56 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stil bilen ved jagthytten, hvor Rødbylundvej går ud i Juellundvej. Jagthytten var bolig til det tidligere teglværk, som blev lukket for omkring 100 år siden, og der er fin plads til at stille bilen, så den ikke er i vejen.

Derfra fører en skovvej små 800 meter mod vest, indtil man ved et højresving kommer til en spejderplads med borde og bænke i en lysning i skoven. Det er et virkelig dejligt sted at sidde og spise den medbragte mad og drikke en kop kaffe. Stedet har god udsigt over mark og skov. Mod syd kigger man ud over markerne mod Brændemosen, og man kan skimte forløbet af Slimminge Å i det fjerne.

Området ligger langt fra befærdede veje, så der er ingen trafikstøj. Til gengæld giver fuglene koncert. Rødbylund har et spændende fugleliv som blandt andet omfatter traner, gæs, glenter, rørhøg, musvåge og mange sangfugle, så det er et oplagt udflugtsmål for fugleentusiaster.

Præsteskovens magi Rødbylund er det femte stop på vores rundtur med Niels Rolskov, byrådspolitiker og initiativtager til Facebookgruppen 'Naturperler i Køge Kommune'. Det sjette og sidste stop på turen kan næsten betegnes som Niels Rolskovs egen baghave. Han bor i Tessebølle og er fast bruger af Præsteskoven ved Vedskølle Å.

Vejen ind til området fra syd ved Storskovvej var før i tiden bred nok til at en bil kunne køre på den, men med tiden er den vokset til, så det i dag snarere er en sti.

Den fører ind til et stort område, der kalder på både kortere og længere vandreture - eller bare en stille stund med en picnic og en god bog. Træer med blotlagte rødder er sammen med sollysets stråler gennem træernes blade med til at give stedet et eventyragtigt skær.

Der er masser af plads i det smukke skovområde, hvor rislende vand i Vedskølle Å er med til at fuldende lydbilledet omkring oplevelsen.

- Vand giver altid naturoplevelsen lidt ekstra - vand er jo liv, siger Niels Rolskov om den dragende effekt, som vand har på mange af os.