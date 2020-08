Nashville Nights på Bygningen

Et af stoppene er i Køge, hvor Musikforeningen Bygningen torsdag 27. august er vært for arrangementet. Nashville Nights er en koncertrække, der bygger på konceptet 'Writers Round', som stammer fra Nashville. 'Writers Round' er en elsket og integreret del af countryscenen i USA, og går ud på at invitere sangskrivere på scenen til at præsentere og fortælle om deres sange.