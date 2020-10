Nannas kæmpegræskar var det mindste

Se billedserie Jens Peder Skønager slog ny nordisk rekord med sit kæmpegræskar.

Ugeavisen Køge - 13. oktober 2020 kl. 14:33 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Med en frugt på 52,8 kilo deltog Nanna Camilla Pedersen fra Tureby muligvis med det mindste græskar i konkurrencens 13-årige historie, da der lørdag blev afholdt DM i kæmpegræskar i Tivoli.

På forhånd havde Nanna Camilla Pedersen da heller ingen forventning om sejr i konkurrencen hos den 24-årige studerende - tværtimod.

- For mig handler det bare om at være med og at få en god dag i tivoli med min familie. Mit græskar er bare på 45 kilo. Jeg regner med, at det er det mindste, der er med i konkurrencen. Jeg har fået at vide, at grænsen normalt er 100 kilo, men jeg tog bare chancen, fortæller Nanna Camilla Pedersen.

Det blev altså til den forventede sidsteplads til Turebys deltager. I den anden ende af skalaen blev der ikke bare slået ny dansk rekord, men også ny nordisk rekord ved konkurrencen. Den nuværende danske græskarrekord fra 2018 lød på 589,4 kilo og blev stærkt forbedret med hele 381 kilo. For andet år i streg vandt produktudvikler Jens Peder Skønager fra Ribe DM, og han skrev sig ind i historien med et græskar, der vejede hele 970,4 kg, hvilket dermed også slog den nordiske græskarrekord der tidligere lød på 857 kilo.

Hemmelig opskrift

Det var ikke kun publikum, der hujede, da tallet på vægten blev afsløret. Også den stolte og en smule berørte vinder, Jens Peder Skønager fra Ribe, hujede med. For kæmpegræskarret slog ikke blot Danmarksrekorden, men også den nordiske rekord i kæmpegræskar. Og til spørgsmålet om, hvordan man avler et så gigantisk græskar på de voluminøse 970,4 kilo svarede landets og nordens nye græskarkonge:

- Min opskrift er top-secret, og den vil jeg ikke ud med. Jeg røber dog gerne, at der er brugt læssevis af hestepærer, rigelige vandmængder, og den stærkt varierende danske sommer har som prikken over i'et gjort underværker på mit græskar. Jeg har puttet den om natten med to uldtæpper og har ligget søvnløs flere nætter, fordi græskarret fik en lille revne, som jeg har behandlet med en hårtørrer og babypudder. At jeg også har fået ramt på den nordiske rekord, havde jeg måske drømt om. Det er ikke så ringe endda, hvis jeg skal sige det på jysk. Nu tør jeg gå efter verdensrekorden, fortæller han. En rekord fra 2016, der vel og mærke er på hele 1.190,5 kilo.

Den nordiske rekord for græskar lyder nu på 970,4 kg og overhaler altså den gamle på 857 kg, som er sat i Sverige i 2019. Verdensrekorden blev sat i Tyskland i 2016 og lyder på 1.190,5 kilo. Manden bag dette fantomgræskar var Mathias Willemijns fra Belgien. I Tyskland er rekorden 916 kilo, og den er fra 2018.

Med igen næste år

Det er første gang, Nanna Camilla Pedersen forsøger sig med at dyrke et kæmpe græskar og trods sidstepladsen har hun ikke mistet modet. Hun forventer at prøve at dyrke et større eksemplar til næste år.

- Det har ikke været de bedste betingelser for mig. Jeg fik frøene i julegave og jeg har vandet græskarret dagligt og givet det godt med møg og podet det på de rigtige tidspunkter. Men jeg har også skrevet bachelorprojekt på mit studie, så der har ikke været så god tid til det, forklarer Nanna camilla Pedersen, der læser husdyrvidenskab på Københavns Universitet.

Konkurrencens andenplads gik til Laurits Vagner fra Ringkøbing med et græskar på 520,6 kilo, og tredjepladsen vandt Kim Engrob Bøndergaard fra Spjald med et græskar på 411,2 kilo. De otte græskar kan ses under Halloween i Tivoli til 1. november.