Musikalske talenter i konkurrence på Tapperiet

Den bedste upcoming musik fra Sjælland kommer til Køge, når fem nøje udvalgte bands og artister torsdag den 17 september står klar til at overbevise både publikum og jury om, at de er regionens bedste liveband. Det er i det nye talentprojekt Popkorn Nordic, skriver Tapperiet i en presseomtale.

Talentudviklingsforløbet er Sjælland og Skånes nye dansk/svenske band- og artistplatform. Musikbranchefolk har udvalgt 20 navne til fire indledende runder og torsdag kan du altså opleve første runde på Tapperiet i Køge. Aftenen byder på både organisk popmusik over post-punk til rock og hiphop. Aftenens navne er: Elverin (Hiphop), Lærke Lærke (Pop), Boys From Heaven (Rock), Noras Have (Pop), Wrong Exit (Post-Punk).