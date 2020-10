Carina Nielsen (tv.) og tøjforretningen Mono donerede med kundernes hjælp 12.000 kroner til Lyserød Lørdag i Køge med lokalformand for Kræftens Bekæmpelse Guri Bøtting i spidsen.

Mono støtter brysterne med 12.000 kroner

Tøjforretningen Mono i Vestergade har givet et solidt bidrag til Kræftens Bekæmpelses Støt Brysterne-kampagne.

Mono sendte således 10 procent af omsætningen gennem hele uge 41 direkte videre til Lyserød Lørdag i Køge, og efter selv at have rundet beløbet op, kunne indehaver Carina Nielsen forleden overdrage i alt 12.000 kroner til lokalformand i Kræftens Bekæmpelse Guri Bøtting.

- Det har været en god uge i butikken, hvor folk har været søde til at støtte op om det gode formål. Og så er det også bare heldigt, at vi rammer en uge, hvor vejret i høj grad indbød til at købe efterårstøj, siger Carina Nielsen.