De flotte amerikanerbiler på Køge Marina var naturligvis et af temaerne i de nye, korte film, der skal sælges Køges fortræffeligheder til potentielle turister. Foto: Tobias Thomas

Med Bubber på oplevelse i Køges sommerliv

Ugeavisen Køge - 24. juni 2020 kl. 10:53 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tv-værten Bubber har haft fine muligheder for at lære Køge og omegn rigtig godt at kende i den seneste tid. Han er hovedperson i seks nye korte film om sommerlivet i Køge, og det har blandt andet ført ham forbi både Torvet og marinaen i forbindelse med optagelserne.

De seks film er et centralt led i Connect Køges bestræbelser på at vise potentielle turister, hvorfor de skal lægge vejen forbi Køge denne sommer. Connect Køge fik tidligere på året et ekstraordinært markedsføringsbidrag på 500.000 kroner fra Køge Kommune, og resultatet i form af blandt andet de seks film kan nu altså ses på det nye site, der går i luften i slutningen af denne uge.

Her kan man blandt andet følge Bubber på shoppetur på Torvet i Køge. Her opdager Bubber i selskab med torvehandleren Jesper, at det ikke nytter noget at være genert, når der skal sælges frugt og grønt. Han får dog heldigvis også tid til at puste ud med en kold øl, da han besøger Hugos Gård.

Bubber tager også med på byvandring rundt i Køges gader, og han er med på strandtur en tidlig morgen, hvor stranden bliver klargjort til dagens gæster.

Bubber når også forbi Køge Marina i forbindelse med sine besøg i Køge. Hen besøger for eksempel Restaurant Arken, og så kommer han også med til amerikanerfest i forbindelse med et af de tilbagevendende Kør til Køge-arrangementer, der hver mandag samler en stor gruppe entusiaster til veteranbiltræf ved Stacy's på Køge Marina.

Endelig er der også tid til en tur ud i naturen sammen med aktive Malene Von Kiær fra One Decision. Her bliver Bubber udfordret i form af både en kajaktur, en tur i skoven på mountainbike og en tur på skaterbanen.