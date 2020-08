Mark Ebbesen driver Køge Bugt Ryg- og Knæcenter i Brogade, men fremover vil man også kunne finde en afdeling af klinikken hos 3F på Lykkebækvej 4 i Køge.

Mark Ebbesen åbner ny klinik hos fagforbund

Ugeavisen Køge - 26. august 2020 kl. 11:16 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 2017 har man kunnet finde Køge Bugt Ryg- og Knæcenter i Hugos Gaard ved Brogade i Køge, men fremover vil man også kunne få behandlinger på Lykkebækvej, hvor indehaver Mark Ebbesen åbner en ny klinik tirsdag 1. september. Det sker i den faglige organisation 3F's lokaler på Lykkebækvej 4.

- Vi har indgået en aftale med 3F om behandling af deres medlemmer i deres egne lokaler på Lykkebækvej, hvor vi også kommer til at tage også imod almindelige patienter, fortæller Mark Ebbesen.

Falck Healthcare har tidligere leveret en lignende ydelse til 3F's medlemmer i Køge, men nu har organisationen altså valgt at indgå et samarbejde om sundhedsydelser med en lokal virksomhed.

- Det betyder også en vækst i vores bemanding, for vi kommer til at opgradere på personalefronten, siger Mark Ebbesen, der vurderer, at der er behov for mindst to medarbejdere mere fremover.

Han understreger således, at klinikken i Hugos Gaard fortsætter uændret, hvorfor man altså fremover vil have to klinikker i Køge. Dertil kommer en klinik i Borup og en på Møn, lige som Mark Ebbesen i øvrigt også er på vej til at åbne klinik nr. 5 i Nykøbing Falster - også fra 1. september.

- Det vigtigste for mig er, at vi også fremover sikrer, at fagligheden er i orden alle fem steder. Vi skal have ordentlig tid til hver enkelt patient og aldrig gå på kompromis med vores faglighed, fastslår indehaveren.