Beboer i Morelhaven Conni Nielsen havde indstillet vicevært Torsten Lykke Hansen til at modtage Månedens Blomst fra Da Capo & Co. Foto: Henrik Førby Jensen

Månedens Blomst til viceværten

Hun skriver i sin begrundelse:

"Månedens Blomst fortjener vores super vicevært her i ejerforeningen Morelhaven, Køge. Torsten Lykke Hansen er altid til at få fat i 24/7 årets 365 dage - men selvfølgelig misbruger vi ejere ikke hans fantastisk hjælpsomhed og venlighed. I samarbejde med hans fantastiske medarbejdere sørger han for, at de grønne områder og andre udendørs steder er altid perfekte. Samtidig banker hans hjerte for de socialt anderledes personer i samfundet. Torsten fortjener rigtig meget lidt ekstra opmærksomhed".