Månedens Blomst til kolleger på tandklinikken

»Da jeg efter 25 års arbejde i to af Køges børneinstitutioner stoppede, skulle jeg finde ud af, hvad jeg så ville. Jeg er uddannet klinikassistent for rigtig mange år siden og det blev dér, jeg forsøgte et comeback. Jeg fik lov at starte i virksomhedspraktik i fire uger hos Britt og Mie. De fire uger blev til og otte og 12 uger. De fik i mellemtiden ansat en tandlæge og skulle så bruge en klinikassistent mere. De tilbød mig fastansættelse og har på deres søde, rolige, forstående og tålmodige måde fået mig tilbage i et job, som jeg er så glad for at finde tilbage til. Jeg er dybt taknemmelig for, at de troede på mig. Det skal selsvfølgelig nævnes, at uden støtte og klap på skuldrene fra de skønne kolleger, som jeg nu har fået, var det aldrig gået".