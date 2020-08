Lysfest på Køges vikingeborg på lørdag

Måske har du set lyset, når du har kørt forbi Lellingeafkørselen på E47-motorvejen. Måske har du undret dig over, hvad det er, der lyser. Og måske har du haft lyst til at undersøge det nærmere. Hver aften tændes lyset på Vikingeborgen Borgring nemlig, inden det igen slukker tidligt næste morgen.

På lørdag har du mulighed for at komme helt tæt på den mystiske lyskilde, når Vikingeborgen Borgring helt eksklusivt holder aftenåbent. Her markerer attraktionen, at sæsonen lakker mod enden, og mørkere tider gås i møde.