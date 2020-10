Lyserødt løb sikrede ny rekord

Se billedserie Natasha Bøtting og Lyserød Lørdags nye kaninmaskot kunne glæde sig over en vellykket dag, da knap 100 løbere samledes til Lyserød Lørdag-løbet i Vallø Slotspark.

Ugeavisen Køge - 20. oktober 2020 kl. 14:55 Af Martin Rasmussen

Det var en flok gavmilde løbere, der i weekenden løb ud på den 7,5 kilometer lange rute ved Lyserød Lørdag-løbet gennem Vallø Slotspark. I alt 9659 kroner blev der samlet ind i forbindelse med løbet, som fandt sted på en smuk og solrig efterårsdag.

I alt 95 løbere deltog i løbet, hvor der til forskel fra sidste år blot var en enkelt rute i år, og hvor deltagerne blev sendt afsted i små hold for at sikre, at der blev holdt afstand. Det var en af flere coronaforanstaltninger, for eksempel var start- og målområde også adskilt, og ifølge arrangør Natasha Bøtting forløb hele arrangementet lige efter planen, så alle havde en god oplevelse.

Overskuddet fra løbet var i øvrigt med til at sikre et nyt rekordresultat for Lyserød Lørdag i Køge.

Årets resultat er ifølge lokalformand for Kræftens Bekæmpelse i Køge, Guri Bøtting, mere end 116.000 kroner, og det er opnået på trods af alle de hindringer, som coronakrisen stiller i vejen for alle arrangementer i år, og som blandt andet førte til aflysning af det traditionsrige frokostarrangement i forbindelse med Lyserød Lørdag.

- Jeg havde slet ikke forventet, at vi ville komme i nærheden af sidste års rekord på 102.000 kroner - især da vi var nødt til at aflyse de to frokostarrangementer, siger Guri Bøtting, der På Torvet i lørdags fik solgt de sidste lodder og kom af med de sidste præmier i årets lotteri.

- Vi er supertaknemmelige for alle, der har støttet os igen i år, understreger hun.