Lyserød støtte fra Vivo Design

Design- og interiørforretningen Vivo Design i Brogade står klar med kontant støtte til Lyserød Lørdag i denne uge. Her er alle kunder i forretningen nemlig automatisk med til at støtte brysterne.

- Hele ugen fra mandag til lørdag giver vi fem procent af vores omsætning til det gode formål. Jeg håber, at kunderne kan se idéen i, at de kan støtte et godt formål, når de handler hos os, siger indehaver Jonas Veggerby, som desuden har iværksat et stort lotteri i anledning af Lyserød Lørdag, så der er fine muligheder for at vinde en ekstra gevinst, når man handler hos Vivo Design i denne uge.