Lyserød frokost aflyst

Hun understreger, at man fortsat forventer at kunne gennemføre arrangementet på Torvet, hvor Lyserød Lørdag er planlagt til lørdag 3. oktober med alle relevante forholdsregler for at begrænse smitterisikoen. Her vil det traditionelle lotteri med hundredevis af præmier blive suppleret med de præmier, der skulle være udloddet ved frokosten, hvorfor der i år vil være ekstra gode chancer for at vinde en præmie med hjem fra Torvet.