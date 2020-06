Jens og Marie Halm byder gæsterne velkommen på Landbomuseet Lundekrog igen fra lørdag 13. juni.

Lundekrog genåbner midt i en udfordrende tid

Ugeavisen Køge - 10. juni 2020

2020 er på flere måder begyndt som et udfordrende år for Landbomuseet Lundekrog i Ll. Skensved, men lørdag 13. juni er museet klar til at slå dørene op til den nye sæson.

Museet åbner dørene for gæster fra klokken 14 på åbningsdagen, som bliver knap så festlig, som den plejer at være.

- Der plejer at være sang og musik til åbningen, men det er aflyst på grund af corona. Der vil heller ikke være åbningstale, som der plejer. Det plejer at være en rigtig festlig dag, men det bliver altså lidt anderledes i år. Gæsterne er dog stadig velkomne til at tage en kop kaffe med og nyde den på gårdspladsen, eller man kan købe en kop kaffe på museet, fortæller Kaj Olsson, der er næstformand i Landbomuseet Lundekrog.

- Corona har holdt os lukket indtil nu, så en udfordring for os har været, at der ingen gæster og ingen indtægt har været de seneste måneder, fortæller han.

Brug for flere hænder

En anden udfordring for Landbomuseet Lundekrog er sygdom og et dødsfald blandt nogle af de centrale skikkelser i forhold til driften af museet de seneste mange år.

- De har været nogle af dem, vi andre har lænet os op ad gennem de seneste mange år, siger Kaj Olsson om hverdagen på museet, som er 100 procent drevet af frivillige.

- Vi er godt 100 medlemmer i den forening, der driver museet, og af dem er cirka 10 aktive med et stort engagement i driften af museet, men med så få er det svært at få enderne til at mødes. Det er nødvendigt at få ansvaret fordelt på lidt flere hænder, siger næstformanden, der selv primært er engageret i formidlingen af museets udstillinger til gæsterne.

Derfor inviterer han alle interesserede til at tage del i dagligdagen på landbomuseet.

- Vi har det gevaldigt hyggeligt. Der er jo ingen løn, men det er et spændende sted at engagere sig, hvis man har en historisk interesse og har lyst til at være en del af et godt fællesskab, siger han.

Frivillige funktioner på museet omfatter blandt andet arbejdet i sekretariatet, PR, havearbejde, vedligeholdelse af udstilling, rengøring og formidling.

Jens og Marie Halm

Landbomuseet Lundekrog ligger på Ejbyvej 32 mellem Ejby og Ll. Skensved. Indkørslen er let genkendelig takket være de to store halmdukker, Jens og Marie Halm, der står vagt ud til vejen. Tidligere holdt museet åbent det meste af ugen, men på grund af de særlige udfordringer i år vl der fremover udelukkende været åbent lørdage og søndage klokken 11-17 og efter aftale med selskaber.

Kaj Olsson tilføjer, at man i øvrigt i denne coronatid tager alle forholdsregler i forhold til smitterisiko.

- Vi har over 1000 kvadratmeter udstillingsareal, så der er gode muligheder for at holde afstand til de øvrige gæster, understreger han.