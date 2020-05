Luksusliv for hunde gennem 20 år

- Det er jo dejligt, for det betyder både, at vi kender hundene rigtig godt, og så er det også rørende at se, at hundene også kan genkende hinanden mange gange, fortæller Trine Høg.

Raarisegaard er på mange måder en lille luksuspension for hundene - med varme i hundesengene, musik hos hundene, to daglige gåture, og hvor de ellers har rigtig god plads til at boltre sig på den store grund på omkring 15.000 kvadratmeter.

- Det har altid været vigtigt for os, at det skulle være et sted, hvor ejerne havde det godt med at aflevere deres hunde. Det er et luksusliv for hunde, så nogle gange kan det være lidt svært for ejerne at få hundene med hjem igen, smiler Trine Høg, der driver hundepensionen selv - undertiden med lidt hjælp fra sin mand og børn.