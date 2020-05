Se billedserie Direktør Jesper Ternvalt: - Køge er og bliver den bedste bilby på sjælland. Foto: Henrik Førby jensen

Luksusbiler kommer til Køge

Ugeavisen Køge - 27. maj 2020 kl. 06:32 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Passion for lækkert design og benzin i blodet er drivkraften bag Selected Car leasings nye domicil på Tangmosevej 99 i Køge.

Med en perlerække af sportsvogne og high end bilmodeller som Ferrari og sågar udstilling af klassiske sportsvogne, der blandt andet tæller Porsche, Mercedes-AMG, Jaguar, Lamborghini og BMW bliver bilhuset uundgåeligt et trækplaster for bilentusiaster fra store dele af Sjælland. Og placeringen af det nye domicil i Køge er alt end end tilfældigt, fortæller direktør Jesper Ternvalt, der selv er racerkører.

- Køge er og bliver den bedste bilby i Danmark. Køge repræsenterer det ypperste af udvikling og potentiale og jeg mener, at byen mangler et bilhus som vores med leasing af premiumbiler og sportsvogne - altså biler i den finere ende, siger direktøren op til næste uges åbningen af domicilet på Tangmosevej 99.

Stor ekspertise

Han fortsætter i Køge sit samarbejde med salgschef Flemming Mortensen. De har begge beskæftiget sig med premiumsegmentet gennem mange år og bidrager både med stor ekspertise og et stærkt netværk. Selected Car Leasing har tre forretningsområder: Leasing, investeringsbiler og en unik, kronologisk samling af klassiske sports- og samlerbiler. Desuden åbner bilhuser cirka 1. august et topmoderne værksted med tilhørende klargøringshal, oplyser marketing koordinator Emilie Sofie Ternvalt.

- Vores værksted kommer til at råde over det seneste testudstyr samt moderne værktøjer og alle kunder er velkomne. Alle får den samme, gode service. Det ligger vores ejer af bilhuset meget på sinde, siger hun med et imødekommende smil.

En oplevelse for alle

Bilhusets ejer er milliardæren Torben Østergaard-Nielsen, hvis formue sidste år blev opgjort til 7,7 milliarder kroner. Hans personlige bilsamling rummer mere end 200 nøje udvalgte biler, hvoraf en stribe vil blive udstillet på første sal i udstillingshal 1. Her vil high end leasing biler pryde stueetagen.

- Det skal være en oplevelse at komme i bilhuset og det er helt i orden at komme for at kigge på de smukke biler. Vi ved jo godt, at det ikke er alle, der vil købe eller lease en Ferrari eller Mercedes, siger Emilie Sofie Ternvalt.

Selected Car Leasing satser også stærkt på erhvervslivet og kommer til at have et stort fokus på varebiler til erhvervsdrivende. I den anden udstillingshal præsenteres leasingsmodeller både til private og erhverv, ligesom bilhuset tilbyder at opbevare kundernes biler uden for sæson. I hallens stueetage findes desuden kontorer og på førstesalen mødelokalerne Silverstone og Monza.

En succeshistorie

Åbningen af bilhuset i Køge bygger videre på en etableret succeshistorie: Siden åbningen af Selected Car Groups showroom i Hellerup i 2017 har gruppen oplevet en konstant fremgang i aktiviteterne i og omkring hovedstadsområdet.

Det nye domicil giver Selected Car Group 5.188 kvadratmeter at boltre sig på og nærmer sig dermed størrelsesmæssigt gruppens hovedsæde i Middelfart.

Ejendommen på Tangmosevej 99 i Køge blev overtaget pr. 1. maj og en større renoveringsopgave er nu i gang og i næste uge åbnes dørene altså for de første kunder.

- Det er selvfølgelig et ønske, at bilhuset i Køge skal indrettes i samme eksklusive stil som vores hovedsæde i Middelfart. Det har krævet lidt, men det er min klare forventning, at vi kan tage huset i brug fra 1. juni. Desværre må vi grundet Coronavirus vente til senere med et egentligt åbningsarrangement, men vi går i drift fra 1. juni, udtaler Jesper Ternvalt.