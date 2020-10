Lotteri med et hav af præmier i Bjæverskov

Henriette Løve gennemfører Lyserød Lørdag i Bjæverskov.

Ugeavisen Køge - 02. oktober 2020 kl. 10:47 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Henriette Løve har gennem de seneste år opbygget en stærk tradition for Lyserød Lørdag i Bjæverskov, og traditionen bliver videreført i år, selv om coronakrisen betyder, at det bliver et lidt mindre arrangement end normalt.

- Der bliver desværre ingen fede biler i år - og ingen kaffe og kage. Desværre, siger hun med tanke på nogle af de tilbud, som sidste år var med til at give et rekordstort overskud på mere end 30.000 kroner til Støt Brysterne.

- Det er rigtig ærgerligt, for folk plejer at blive og hygge sig et stykke tid, men jeg håber, at folk kommer og støtter det gode formål alligevel, smiler hun.

Til gengæld kan man se frem til et lotteri med et hav af sponsorerede præmier og en slags fiskedam til børnene. Henriette Løve arrangerer Lyserød Lørdag i Bjæverskov for femte gang og har stor opbakning til sit årlige arrangement fra de lokale virksomheder.

Der betyder også, at udvalget af præmier er MEGET bredt - man kan således vinde alt fra blomsterbuketter og malerier til en halv gris.

- Alle præmierne er samlet ind i lokalområdet, og jeg bliver altid lidt benovet over, så mange der støtter arrangementet. Det har udviklet sig år for år, og derfor har vi også kunnet sætte ny rekord for resultatet alle fem år, men det gør vi nok ikke igen i år på grund af coronasituationen, siger Henriette Løve, der får hjælp af syv frivillige på dagen.

Lyserød Lørdag i Bjæverskov finder igen i år sted i Bjæverskov Centret lørdag 3. oktober klokken 9-14.