Live musik i gården hos Candy Records

Mange har savnet at gå til live koncert under coronakrisen, men små koncerter er begyndt at blive annonceret. Blandt andet hos Candy Records i Vestergade, hvor indehaver Jan Mellin står bag to små koncerter i gården i den kommende tid: Jazzgruppen "Millers lounge" spiller således fredag den 10. juli klokken 11 til 13 og Køge-gruppen Natdyr + én står for underholdningen lørdag den 29. august klokken 10.30 til 12.00.