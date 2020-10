Lille Per & co gav autografer

Se billedserie Youtube stjernen Naja Münster spiller i Far til fire pigen Olivia, der bliver gode venner med Lille Per. Foto: Henrik Førby Jensen

Ugeavisen Køge - 15. oktober 2020 kl. 12:13 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

De unge autografjægernes benovelse var til at få øje på, da Far til Fire-skuespillere med Elton "Lille Per" Rokhaim Møller og Youtube stjernen Naja Münster i spidsen gæstede Køge for at give autografer torsdag formiddag.

Af praktiske årsager havde Nordisk Film flyttet arrangementet til et butikslokale i Strædet. Her strakte køen af unge fans sig hele vejen ud på gaden.

De fem skuespillere sad klar ved et bord for at signere plakater og andre ting, som de generte fans havde medbragt.

Holdet er på en lille danmarksturne, hvor de overalt bliver mødt med smil og beundring, forklarede producent Henrik-Møller Sørensen.

- I Næstved var der en dreng, der fik øje på Naja (Münster red.) gennem et vindue og udbrød: "De findes altså i virkeligheden".

Den populære filmklassiker har fået et tvist i denne udgave. I "Far til fire og Vikingerne" er den ellers så sammentømrede familie er i krise. Mie og Ole kan ikke længere holde ud at dele værelse, Søs er træt af at fungere som familiens reservemor, og Far har ikke det sædvanlige overskud til at tackle Onkel Anders' særegne opførsel.

Tilbage står Lille Per, som bare er ked af det hele. Onkel Anders tilmelder derfor familien et ophold på et familieterapisted, hvor familien skal leve som vikinger i en uge. I selskab med børnenes feriegæst Olivia, tager familien afsted for at få styr på tingene. Med sig har de selvfølgelig også elefanten Bodil, hele familiens gamle krammedyr, som pludselig kommer til at spille en hovedrolle, da hun bliver inddraget i en af de ivrige terapeuters selvopfundne vikinge-øvelser. Og hjælper terapien ikke på sammenholdet, så sker der til gengæld noget, når det er Bodils liv der er på spil.

Publikum strømmer til for at se Far til fire og Vikingerne, kunne en glad og tilfreds Christel Hammer,fra pr-virksomheden Hammer PR & Kommunikation konstatere. Med efterårsferien har børnefamilierne fået tid til at gå i biografen.

- De seneste tre dage har vi haft flest tilskuere af alle film i danske biografer. Endda flere end "Druk". Det er så dejligt at komme rundt i landet - børnene er så glade, fortalte hun, mens de sidste Køge-børn fik deres plakat med autografer fra de unge filmstjerner.

Far til fire og Vikingerne er produceret af ASA Film Production A/S i samarbejde med Nordisk Film A/S.Filmen er støttet af Det Danske Filminstituts Markedsordning, FilmFyn samt TV2 Danmark. Filmen kan ses i Nordisk Film Køge til og med onsdag den 21. oktober.