Ligadamer er begejstrede for ny Køgehal

Med en langt mere rummelig hal med plads til mere end 1100 siddende tilskuere er ligadamerne fra Køge havnet i nye omgivelser, hvor der er plads til at drømme og præstere stort. De kan fremover se frem til at smashe bolde og score point i den nyåbnede Spar Nord Arena. Det er noget, der vækker begejstring hos hele staben.

- Vi glæder os til at starte Volleyligaen i nye og flotte omgivelser. Det giver os endelig muligheder for at arbejde mod internationale begivenheder såsom en eventuel Europa Cup- deltagelse eller afholdelse af landskampe, siger træner Sven Brix.

Holdet ser frem til både at træne og spille kampe i den nye hal, og de nye omgivelser er med til at give ny energi til både spillere og trænere.

- Vi er rigtig glade for den nye hjemmebane, vi har fået. Den nye hal sætter et positivt aftryk på vores hold, og den gør, at motivationen er endnu højere for at levere god volley. Vi håber på at kunne tiltrække flere tilskuere til vores nye hjemmebane, som sammen med os kan opleve de fede rammer, fortæller centerspiller Emma Hesselholt.