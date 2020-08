Se billedserie Der er Latin Nights på Theilgaards i Den Hvide By hver torsdag fremover.

Send til din ven. X Artiklen: Latinske rytmer i Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Latinske rytmer i Køge

Ugeavisen Køge - 20. august 2020 kl. 18:36 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man holder af varmblodede danse som salsa og bachata, så er Restaurant Theilgaards i Den Hvide By stedet at være hver torsdag aften. Her arrangerer cubanske Yanet Céspedes Pagés nemlig Køge Latin Nights, som er åbent for alle.

Initiativet startede 6. august og kører hver torsdag gennem hele dansesæsonen. Klokken 18.00-19.45 er der salsa-undervisning. Klokken 20 er der en kort introduktion til forskellige former for dans, og fra klokken 20.30 til 22.00 gives dansegulvet frit til danserne.

- Det har irriteret mig, at folk skal til København for at danse. Der har ikke været nogen steder i Køge, hvor voksne kan komme ud og danse, hygge sig og flirte lidt, så det har vi lavet nu, smiler Yanet Céspedes Pagés, der driver danseskolen La Perla Experience, hvor der blandt andet er undervisning i salsa, bachata og kizomba.

Køge Latin Nights er åbent for alle - både for dansere fra La Perla Experience og andre, der har lyst til at danse. Se mere om mulighederne for at tilmelde sig og deltage på hjemmesiden: laperlaexperience.dk.

- Kom og støt vores nye latinske aften, hvor du både kan få undervisning, socialisere og danse - ikke bare med folk, du kender i forvejen, men også med andre, lyder invitationen fra La Perla Experience.

- Det er vigtigt, at folk melder sig til på forhånd, så vi ved, hvor mange der kommer af hensyn til coronareglerne, siger Yanet Céspedes Pagés.

Hun har i øvrigt også udvidet danseskolens holdplan for den nye nye sæson, hvor en af nyskabelserne er holdet Latin Stretching om onsdagen. Holdet er tilgængeligt for alle medlemmer og er et oplagt supplement til dansetimerne for at skærpe smidigheden. La Perla Experience har stadig lokaler på Gymnasievej men leder netop nu efter nye og større lokaler til den ekspanderende danseskole.