LAP Køge og omegn inviterer til hygge i Solgårdsparken

- Vi vil gøre hvad vi kan for at leve op til regeringens retningslinjer hvad angår covid-19. Dette indebærer, at det kræves, at man ikke sidder for tæt på hinanden. Desuden vil der være mulighed for at få et mundbind, hvis dette ønskes. Vi vil ligeledes have håndsprit stående på stedet, siger hun.