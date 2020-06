Kulturperler på stribe ved online sommerhøjskole

Sommerhøjskolen vil omfatte seks forskellige temaer - et for hver afdeling - og LOF Køge har valgt temaet 'Grundtvigs kærlighed til kvinder, Gud og Danmark' på baggrund af hans tilknytning til Køge og store betydning for det danske samfund.

Hun har til sommerhøjskolen inviteret Grundtvigforsker Lone Kølle Martinsen, der er forfatter, foredragsholder og forsker på Grundtvig Centeret på Aarhus Universitet. 4. august vil hun fortælle om Grundtvig, præsten, politikeren og ægtemanden, der elskede sine tre koner så højt, at han som 75-årig opkaldte sit sidste barn Asta Marie Elisabeth - ét navn for hver af hans hustruer. Da Grundtvig blev begravet i Køge, blev hans kiste kørt i særtog fra København til Køge, og fulgt til graven i fakkeloptog med hundredvis af mennesker.

Samtidig fremhæver Bodil Sø muligheden for en stor, lokal markering af 150 års-dagen for Grundtvigs død i 2022.

- Jeg håber, at Køge som by og kommune vil være med til at markere det og måske genskabe det store fakkeltog ud til Grundtvigs grav på Claras Kirkegaard på Åsen i Køge. Vi har en af Danmarks største kulturperler liggende begravet i Køge, og det håber jeg, at vi kan skabe mere opmærksomhed omkring, siger hun.